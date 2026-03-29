İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yellice'yi Antalya'da gözaltına aldı.

Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.