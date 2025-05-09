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İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Manipülatif Paylaşım Yapan Şüpheli Tutuklandı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Manipülatif Paylaşım Yapan Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili manipülatif nitelikteki paylaşımlar nedeniyle bir şüpheli tutuklandı. Şüpheli S.G., 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yapılan manipülatif nitelikteki paylaşımın içeriğini oluşturan ve bunları yayanlar hakkındaki soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu paylaşımı ürettiği ve yaydığı iddiasıyla S.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen S.G, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı ifade edilmişti.

Söz konusu paylaşımların yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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