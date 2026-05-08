AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş.'YE OPERASYON: 29 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 29'u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

