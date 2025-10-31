İBB'ye Yönelik Soruşturma: 5 Kişi Gözaltına Alındı, 4'ü Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Veri Uygulaması' soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(ANKARA) - İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan tutuklamaya sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol istemiyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Aynı gün İBB'ye yönelik "Vergi Uygulaması" soruşturmasında 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanmış, 9'u adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında daha sonra 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bugün bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.