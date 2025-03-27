Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Oteldeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İki ilden kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İBB'ye Yönelik Provokatif Paylaşımlar: 30 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 105 şüpheli hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 30 kişi gözaltına alındı. Emniyet, çeşitli ilçelerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik yarattığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title