İBB'ye Yönelik Provokatif Paylaşımlar: 30 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik yarattığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.