İBB'ye Yönelik Operasyonlarda 13 Tutuklama

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 16 isimden 13'ü tutuklandı, 7 kişi ise imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir başka operasyonun da İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye yapıldığı ortaya çıktı. Ağaç A.Ş. operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi de tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara salı sabahı bir yenisi eklenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gözaltına alınanlardan 20 kişinin işlemleri bu sabah tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İBB görevlilerinin savcılık ifadeleri öğle saatlerinde tamamlandı. Savcılık, Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 kişiyi değişik suçlardan, tutuklama; 4 kişiyi de adli kontrol kararı verilmesi istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik sorgusunun ardından 13 kişi tutuklandı, 6 isim hakkında imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılma kararı verildi. Bir kişi hakkında ise yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

İBB'ye yönelik operasyonlarda bir gelişme daha: 7 isme daha tutuklama talebi

Bir başka operasyonun da İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı üzerine kolluk ve savcılıkta ifadeleri alınan kişiler 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklama istemi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(SON)