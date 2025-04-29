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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu zanlılar, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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