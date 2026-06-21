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Taksim Metro İstasyonu kullanıma kapatılacak

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İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. M2 hattında araçlar Taksim'de durmadan sefer yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, araçların Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
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