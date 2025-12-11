Haberler

'Öylece Durur Zaman' oyununun prömiyeri yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Öylece Durur Zaman' prömiyerini yaptı. Donald Margulies'in eserinden uyarlanan oyunda, savaş muhabirliği yapan bir çiftin hayata tutunma çabaları ve topluma eleştiriler işleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Öylece Durur Zaman"ın prömiyeri gerçekleştirildi.

Pulitzer ödüllü yazar Donald Margulies'in kaleme aldığı, Irmak Bahçeci'nin çevirdiği eser, Mehmet Ergen'in rejisiyle Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Gösterime, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ile birçok tiyatro izleyicisi katıldı.

Savaş muhabirliği yapan çiftin, Irak'taki travmatik deneyimlerinin ardından Brooklyn'deki evlerinde hayata tutunma çabalarını ele alan oyunda, çevresindeki gelişmelere duyarsız bir topluma eleştirinin yanı sıra bireylerin iç hesaplaşmaları işleniyor.

Mert Tanık, Murat Coşkuner, Pervin Bağdat ve Sevil Akı'nın rol aldığı oyunun dekorunu Barış Dinçel, kostümlerini Ahsen Nur Yaman, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz, görüntü tasarımını Emre Turgaylı yaptı.

Oyun, bugün, yarın ve 13 Aralık ile 17-20 Aralık'ta Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
