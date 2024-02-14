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İBB'nin itirazı sonuç verdi! Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi

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İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı davadan sonuç çıktı. Mahkeme İBB'nin itirazını haklı bularak, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti.

İMAMOĞLU DUYURDU: KANAL İSTANBUL PLANI İPTAL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açılan davanın sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, konuyla ilgili paylaşımında "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, bulunduğumuz yıla göre yeni nüfus getireceği, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu." ifadelerine yer verdi.

MAHKEME İTİRAZLARI HAKLI BULDU

Davanın sonuçlanmasının ardından açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

ERDOĞAN "HAYALİM, HÜLYAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada muhalefetin "Cinayet" olarak nitelendirdiği proje için "Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri. Bu benim hayalim, hülyamdır" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Şerif Ali:

RANT UĞRUNA ARTIK KİMSENİN CANI YANMASI. BU ÜLKEDE İKTİDARDAN BAŞLAYIP ARTIK BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ. YETER ARTIK YETER. ALLAH'TAN REVAMI BU MİLLETİN ÇEKTİKLERİ...YETER.

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ali tartan:

Yavaşşşş allahtan revamı derken adam %50 bin üzerinde oy alıp geliyor bu ülkenin başına tek sen mi yaşıyorsun bu ülkede memnun olanlar da var uyan

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Şerif Ali:

Cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi, hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz. Sadece seçim yaptığını zanneder. Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır! Böyle bir seçimle iktidara gelenler, düzenledikleri tiyatro ile halkın. Egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir. -Friedrich Nietzsche

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Onur Yener:

Takoz siyaseti tam gaz ileri, ama hiç bir şey bizleri Aydınlık Türkiye hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacak...

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Vatandaş:

Ali tarhan sen cahilsin diye herkeside kendinle bir tutma, yanlış yanliştır. Yanlış 100' deliklerle ölçülmez. Mesala senin gibi bir zihniyetin bu ülkede olması ülkemiz için çok büyük bir yanlış. Biraz oku araştır ondan sonra yorum yap

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gunay yanug:

Reis mağduru oynar şimdi. Gerçi j hikayeydi kanal istanbul

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erkan yüksel:

ANLAMADIGIM SEY..ISTANBUL ZATEN DOLU DEGILMI..ORAYA BIR SEYLER YAPIP INSAN DOLDURMANIN NE ANLAMI VAR..HEP KASAYI DOLDURMANIN PEŞİNDELER..KAFA OLMADIKTAN SONRA DOLMAZ O KASA..

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bayram doğan:

Eyvallah İmamoğlu bu dik duruşun birçok kişiyi yıkıma uğrayacaktir

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Erhan Sarac:

İmamoğlu bu seçimi de kazansan var yaaa ejder meyvesi yiyen kişi kesin kalpten gider

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Mehmet Vatandaş:

eee, yabancı dostlarımızla beraber oralardan o kadar arazi almıştık güzel para kazanacaktık ne olacak şimdi? Reis gözünü seveyim bir çare:))))

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