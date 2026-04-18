İBB Meclisinde belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılı faaliyet raporunu 76 ret oyuna karşılık 139 oyla kabul etti. Oylama, meclis toplantısında grubu bulunan siyasi partilerin görüşlerinin ardından gerçekleşti.
İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın, İBB 2025 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler raporla ilgili görüşlerini bildirdi.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul