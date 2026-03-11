İstanbul'daki muhtarlar İBB'nin iftarında buluştu

İstanbul'daki muhtarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, muhtarlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul'da 16 milyonluk kocaman bir aile olduklarını ifade eden Aslan, "Sizler bizim sadece çalışma arkadaşlarımız değil, aynı zamanda mahalledeki gözümüz, kulağımız ve en önemlisi vicdanımızsınız. Kimin çocuğu yatağa aç giriyor, hangi teyzemizin ilaca ihtiyacı var, hangi mahallemizde yol bozuk, hangi sokağımız karanlıkta kalmış, bunu en iyi mahallenin muhtarları biliyor." dedi.

Aslan, muhtarların aynı zamanda mahallelinin sırdaşı ve dert ortağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her mahallenin ruhu başka, ihtiyacı başkadır. Biz, bu ihtiyaçları masa başında oturarak değil, ancak sizlerin rehberliğiyle çözebiliriz ve giderebiliriz. Muhtar mahalleyi bilendir, tanıyandır. Kapısı ilk çalınan, sofrasına ilk oturulandır. Devletin gülen yüzü muhtarlardır aslında. İBB Muhtarlık Uygulaması ile taleplerinizi dijital ortamda hızlıca çözmeye çalışıyoruz. Tema bazlı ilçe toplantılarıyla sorunları yerinde bizzat sizden dinliyoruz. Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız, her ilçeye gelerek muhtarlıklarla toplantı yapıyor. Aynı zamanda İSKİ'de de bir Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduk. Artık hizmetin ayağınıza gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Program, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.