İBB Meclisinde Tartışma: Başkanvekili Nuri Aslan'a Eleştiriler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın toplantıyı taraflı yönettiği iddiaları üzerine tartışma yaşandı.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, Ak Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce'nin belediyedeki ihalelere ilişkin soru önergesinin ardından konuşan Başkanvekili Aslan, belediyelerdeki bütçe süreçlerini anlatarak, Denetim Komisyonu'nun hazırladığı denetim raporundan bahsetti.

Bunun üzerine Denetim Komisyonu Üyesi de olan Ak Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, sataşma olduğu gerekçesiyle söz istedi.

Başkanvekili Aslan'ın, Kaynar'a söz hakkı vermemesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, şöyle konuştu.

"(Nuri Aslan) Şu anda hem Meclis Başkanvekilliğini hem de belediye başkanlığı yetkisini kullanmaktasınız. Meclisi maalesef sizin konuşmalarınız geriyor. Geçen dönem Denetim Komisyonu başkanlığını yapan, bu dönemde de üyeliğini yapan Muhammet Kaynar Bey Mecliste nasıl davranacağını çok iyi bilir. Belediyecilik mevzuatını da çok iyi bilir. Burada bir çok arkadaşımızdan çok daha tecrübelidir ve Muhammet Bey'in Denetim Komisyonu'nda yaptığı tespitler, usulsüzlükler, yolsuzluklar bugün gündemdedir. Dolayısıyla benim sizden ricam, Meclisi yönetirken Muhammet Bey hakkında bir suçlamada bulunuyorsunuz, Muhammet Bey'e müsaade edin cevap versin o suçlamaya yada Muhammet Bey'le ilgili veya Meclis üyelerimizle ilgili bu tür suçlamalarda lütfen bulunmayın."

Bunun üzerine Aslan, "Yetki, Meclisi yönetende ise kime istiyorsa ona söz verme hakkı yönetmelikte yazıyor. Sürekli olarak Muhammet Bey'in sataşmalarına katlanmak zorunda değiliz. Sürekli Meclisin yaramaz çocuğu gibi biz ona katlanmak zorunda değiliz ki. Bu nedir ya." ifadelerini kullandı.

Aslan daha sonra, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmasından bahsetti.

Tekrar söz alan Gökkuş, şunları kaydetti:

"Konuları başka yerlere çeviriyorsunuz. Biz sizden tarafsız ve adil bir Meclis yönetmenizi istiyoruz. Yönetmeliklere uymanızı istiyoruz. Burada itham ediyorsunuz, Türkiye'de yargı bağımsız. Şunu mu istiyorsunuz, sizin döneminizde öyle olabilir, biz emir verelim 'Şunu böyle, şunu şöyle yargıla, şunu bırak, şunu sal.' Bunu mu istiyorsunuz? Sizin tek parti döneminde, 1950'ye kadar ki dönemde... Sizden rica ediyorum. Meclis başkanı olarak adil ve tarafsız olun, ithamda bulunduğunuzda da Meclis üyemize söz verin. Bu tatsızlıklara, bu gerginliklere gerek yok. Lütfen adil ve tarafsız olarak şu Meclisi yönetin."

Nuri Aslan'ın, "1950'den bahsediyor." sözleri üzerine Gökkuş, "Ondan sonra iktidara gelmediniz ki, ne yapayım?" dedi.