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İBB Meclisi'nden Derneklere ve Belediyelere Tahsis Uzatmaları

İBB Meclisi'nden Derneklere ve Belediyelere Tahsis Uzatmaları
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bazı derneklerin ve ilçe belediyelerinin kullanımı için mülkiyeti İBB’ye ait taşınmazların tahsis sürelerini 5 yıl bedelsiz uzatma kararları aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı derneklere ve ilçe belediyelerine yapılan tahsislerin uzatılmasına ilişkin teklifler görüşülüp, kararlaştırıldı.???????

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.???????

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait olan Bakırköy Şevketiye Mahallesi'ndeki binanın, dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Kas Hastalıkları Derneğine (KASDER) tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kabul edildi.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde İBB'ye ait, ilçe belediyesinin "bilgi evi" olarak kullandığı binanın 1. ve 2. katlarının tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kararlaştırıldı.

Tuzla'da, İBB'ye ait arsanın ilçe belediyesine kreş veya anaokulu yapılmak üzere 5 yıllık bedelsiz tahsisi karara bağlandı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki İBB'nin arazisinin semt konağı yapılması için ilçe belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi toplantıda kabul edildi.

"Bakırköy Belediyesi Misafirhanesi" olarak kullanılan Osmaniye Mahallesi'ndeki İBB'ye ait taşınmazın tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kararlaştırıldı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde, İBB'ye ait binada faaliyet gösteren Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, binanın 3. ve 4. katlarının tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması da mecliste onaylandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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