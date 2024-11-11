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İBB Meclisi'nde Söz Vermeme Tartışması Büyüdü

İBB Meclisi'nde Söz Vermeme Tartışması Büyüdü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti Meclis Üyesi'nin soru önergesinin reddedilmesinin ardından söz verilmemesi üzerine tartışmalar yaşandı. Mecliste su şişesi atışmaları da gözlendi.

İBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, AK Parti Meclis Üyesi'nin soru önergesinin reddedilmesinin ardından 'Söz vermeme' tartışması çıktı. Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz vermemesi üzerine AK Parti grubu ile CHP grubu arasında tartışma çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan toplantısı Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında AK Parti Kartal meclis üyesinin verdiği soru önergesi reddedildi. Bunun üzerine söz almak isteyen meclis üyesine, Arslan'ın söz vermemesi üzerine mecliste tartışma çıktı. Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi. Salonda yaşanan tartışma sırasında, meclis üyelerinin bir birlerine su şişesi attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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