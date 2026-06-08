İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, haziran ayı birinci oturumu yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Mecliste soru önergelerine geçildi. MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, kentte özellikle bahar ve yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte birçok ilçede sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir artış olduğuna ilişkin vatandaşlardan şikayetler geldiğini söyledi.

Halk sağlığını doğrudan etkileyen bu durumun kontrol altına alınmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Aşkın, "İBB bünyesindeki 'Vektörle Mücadele Eylem Planı' kapsamında 2026 yılı için belirlenen hedefler nelerdir? Çalışmalar hangi periyotlarla ve hangi bölgelerde yoğunlaştırılmaktadır? Vatandaşlardan gelen şikayetler hangi hızla değerlendirilmektedir? Vatandaş şikayetlerinin yoğunlaştığı bölgeler için özel bir 'acil müdahale' birimi bulunmakta mıdır? Sadece ilaçlama odaklı değil, vektör üreme alanlarının ıslahına yönelik kalıcı veya koruyucu bir çalışma takvimi mevcut mudur?" sorularını yöneltti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Aslan da İBB'nin sorumluluğundaki D-100 kara yolu kenarları, kavşaklar, refüjler, bağlantı yolları ve çeşitli ulaşım akslarında yabani otların uzun süredir temizlenmediğini kaydetti.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kontrolsüz şekilde büyüyen otların, sürücü görüşünü olumsuz etkilediğini, trafik işaret ve levhalarının görünürlüğünü azalttığını, çevre kirliliğine neden olduğunu ve olası yangınlar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Aslan, bu yerlerde en son ne zaman ot temizliği yapıldığını sordu.

AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu da mezarlıkların bakımsız olduğunu ve otların temizlenmediğini belirterek, neden temizlenmediğini sordu.

Mecliste, soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Meclis'te gündem dışı konuşmalara geçildi. Söz alan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Belediyenin, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının iddianamesindeki Cebeci Döküm Alanı ile ilgili yargılama içerisinde herhangi bir yerde olmadığını söyledi.

Kanunen döküm işini yapabilmek için büyükşehir belediyelerinin muhatap olduğunu ve İstanbul'da bu yetki ve sorumluluğunun İBB'ye ait olduğunu dile getiren Dursun, denetim ve gözetim yetkisinin de büyükşehir belediyesinde olduğunu belirtti.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arıza ne zaman giderilecek?

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu da söz alarak, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'yla ilgili 45 gün önce, "Arıza yaptı" denilerek açıklama yapıldığını söyledi.

Açıklamadan sonra Nurtepe İstasyonu'ndan İETT otobüsüyle Mecidiyeköy'e geçildiğini anlatan Aksu, "Biz tam 45 gündür bu hattı size İstanbullular adına soruyoruz. Bunu sorarken de neden arıza yaptı diye sizi de suçlamıyoruz. Bu hattı kullanan yüzbinlerce İstanbullu adına bu hat ne zaman açılacak diyoruz. Neden cevap vermiyorsunuz?" diye konuştu.

Aksu, arıza nedeniyle vatandaşların trafikte uzun vakit geçirdiklerini belirtti.

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik ise Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki arızayla ilgili Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşıldığını söyledi.

Bu arızayla ilgili öncelikle önlem alındığını, İETT ile alternatif bir plan oluşturulduğunu dile getiren Çelik, üniversite ve yüklenici firmayla işbirliği yapıldığını ve teknik süreçlerin belli bir aşamaya geldiğini, bakım onarım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Meclis, gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından sona erdi.