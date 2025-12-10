İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kartal'daki hafriyat dökümüne ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, son günlerde sosyal medyada, yerel ve ulusal basında Kartal Orhantepe Mahallesi Dragos bölgesinde CHP'li üst düzey bir yetkilinin villasına ait hafriyatla ilgili iddialar olduğunu söyledi.

Yıldız, villaya ait hafriyatın yaklaşık üç aydır Kartal Belediyesi ve İBB'ye ait iş makineleriyle alındığı, ardından bu hafriyatın Kartal Yunus Mahallesi'nde binlerce vatandaşın her gün geçtiği alanda kaçak bir çöp, moloz ve hafriyat döküm sahası oluşturularak boşaltıldığı, moloz ve hafriyatların birbirleriyle karıştırılarak başka bir yere sevk edildiği yönünde ciddi iddiaların yer aldığını kaydetti.

Bu iddiaların, hem kamu kaynaklarının kişisel işlerde kullanılması hem kaçak döküm hem de çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirten Yıldız, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Bahsi geçen Dragos bölgesindeki hafriyat alımı sırasında İBB'ye ait araç ve iş makineleri çalışmış mıdır? Çalıştıysa hangi birimin talimatıyla, hangi resmi evrak ve iş emri kapsamında, kimin mülkiyetindeki alanda, hangi ücret karşılığında işlem yapılmıştır? Bu hizmet bireysel bir kişi için mi, yoksa resmi bir kamu ihtiyacı için mi gerçekleştirilmiştir? İBB'nin bu tür hizmetleri özel mülkiyete sunmasına ilişkin bir yönetmelik, prosedür veya ücret tarifesi var mıdır? Eğer varsa, sıradan bir vatandaş da aynı hizmeti talep edebilir mi? Yoksa bu işlem ayrıcalıklı bir zümreye sağlanan bir kamu hizmeti midir? Hafriyatın boşaltıldığı Kartal Yunus Mahallesi'ndeki alan, İBB'nin veya Kartal Belediyesinin resmi bir döküm sahası mıdır?"

Meclis'te yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.