İBB Meclisi'nde İş Kazası Tartışmaları: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaşanan kaza gündeme geldi. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, iş kazalarının önlenmesi için eğitim eksikliklerine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu meydana gelen kaza gündeme geldi.

Kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gümüşdağ meclisin açılışında yaptığı konuşmada, birkaç gündür iş kazası konusunun gündemde olduğunu söyledi.

Bu konuda hükümetin ve belediyenin elinden geleni yaptığını dile getiren Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yapıyoruz ama unuttuğumuz bir şey olabilir. Varsa da bunları aramızda konuşup, tartışıp, belediye perspektifinden ne eksik yaptık, onları tamamlayalım isterim. Ama sabah yine geliyorum, arabayla baktım. Gayet güzel, modern iskele kurulmuş. Adam, kemer takmamış. Yani bu eğitim işini nasıl çözeceğiz? Maalesef ben de bilmiyorum. Ama yine sonuçta insan ihmalleriyle doğan kazaları üzüntüyle müşahede ediyoruz. Dediğim gibi, elimizden ne gelirse, belediye açısından biz de bir kusur veya eksik bırakmayalım."

Gümüşdağ'ın konuşmasının ardından mecliste gündemdeki ilçe belediye bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
500
