İBB Meclisi'nde Deprem ve Trafik Sorunları Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, deprem ve kentte yaşanan trafik sorunu konuşuldu.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, İstanbul'un dünyanın en kalabalık ve en dinamik şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İBB'nin de bu özelliklere sahip bu kadim şehri yönetme sorumluluğunu taşımak zorunda olduğunu dile getiren Aşkın, şöyle konuştu:

"Bu büyük sorumluluk beraberinde çözümü çok boyutlu, acil ve yapısal sorunları getirmektedir. Bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek sadece bugünün değil, geleceğin İstanbul'unu inşa etmek anlamına gelmektedir. İstanbul, bir deprem gerçeğiyle yüz yüze yaşıyor ve bu gerçeğin gerektirdiği hazırlık seviyesinden fersah fersah uzakta olduğumuz da aşikar. İBB'nin bu konudaki adımları, ne yazık ki vaatlerin gölgesinde kalmış bir yavaşlık ve koordinasyon eksikliği tablosu çizmektedir."

Aşkın, İBB'nin mevcut hızıyla İstanbul'da sağlam bir kent var etmenin imkansız olduğunu belirterek, "Bizim sağlam bir kent yaratmak için 70-80 yılımız yok. İstanbul'da yaşayanlar için güvenli binalarda yaşamak bir lüks değil, acil bir ihtiyaç. Sözlerimiz siyasi eleştiriden öte, can güvenliğimizin teminat altına alınması talebidir. İstanbullular olarak felaket kapımızdayken sadece vaat değil, somut icraatlar görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un, sadece coğrafi büyüklüğüyle değil, taşıdığı ekonomik ve kültürel değerle de dünyanın gözbebeği bir şehir olduğuna dikkati çeken Aşkın, şehrin, dünyanın en kadim şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, kronikleşmiş sorunları ve yönetimsel zafiyetleri nedeniyle her geçen gün potansiyelinin gerisinde kalan bir kent görünümünde olduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetiminin, ne yazık ki vaatlerle icraatlar arasındaki büyük uçurumu kapatamadığına işaret eden Aşkın, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul, günün büyük bir bölümünde kırmızı alarm vermektedir. Yollardaki trafik yoğunluğu rekor seviyelere ulaşırken, toplu taşımadaki konfor ve güven hızla erimektedir. Yeterli yatırımı yapamayan, mevcut hatları verimli çalıştırmayı bilemeyen bir yönetim, İstanbul'un ulaşım çilesini derinleştirmiştir. İstanbul'umuz dünyanın en kalabalık ve en dinamik şehirlerinden biri, bu nedenle de iyi bir vizyon, yeterli planlama ve güçlü bir yönetim anlayışıyla yönetilmeyi hak ediyor. Bizim eleştirilerimiz 16 milyon İstanbullunun can güvenliği, konforu ve geleceği içindir."