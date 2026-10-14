Haberler

İBB Meclisi 250 taksi plakasından 15'inin satışına ilişkin soru önergesini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Meclisi'nde 250 taksi plakasından 15'inin satışına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Önergeyi veren BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, 13 Ekim 2026 ihalesinde 250 plakadan yalnızca 15'inin talep görmesinin kaygılarını doğruladığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ihale edilen 250 taksi plakasından 15'inin alıcı bulmasına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi vermek için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, dün İBB'nin "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin onuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.

Taksi ihalelerinde uygulanan yöntem ve düzenlemeye daha önce şerh düştüklerini dile getiren Çağlayan, ihalelerin taksici esnafıyla görüşülerek, hem esnafın hem de taksi kullananların taleplerini karşılayacak şekilde yapılmasını önerdiklerini söyledi.

Bu konuyu geçmişte verdikleri soru önergesiyle de gündeme taşıdıklarını aktaran Çağlayan, "Ancak uyarılarımız dikkate alınmadan, taksici esnafımızın yararlanmasını güçleştiren ve yeterli talep görmeyeceğini ifade ettiğimiz yöntemle devam edilmiştir. Nitekim 13 Ekim 2026 tarihli ihalede, 250 plakadan yalnızca 15'inin talep görmesi, dile getirdiğimiz kaygıları bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Çağlayan, daha önce dile getirdikleri uyarılara rağmen mevcut ihale yöntemiyle devam edilmesinin gerekçesini sorarak, şunları kaydetti:

"Son ihalede 250 plakadan yalnızca 15'inin ihale edilebilmesinin nedenleri değerlendirilmiş midir? İhale bedeli ve ödeme koşullarının, taksici esnafının katılımını kolaylaştıracak ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, esnaf temsilcileriyle istişare edilerek yeniden düzenlenmesi planlanmakta mıdır? İhalesi yapılması planlanan 2 bin 500 plakadan bugüne kadar kaç plaka ihale sonuçlarına göre verilmiştir. Verilen plakalardan ne kadar gelir elde edilmiş ve ihaleden sağlanan gelir nereye kullanılmıştır? Sonuç olarak 2 bin 500 plakanın geliri, kalanı, sonucu nedir?"

CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, ihale süreci belirlenmeden önce taksi çalıştayı yapıldığını, burada oda temsilcileri, esnaf temsilcileri, bürokratların hazır bulunduğunu söyledi.

Burada herkesin görüş ve önerilerini ilettiğini, çalıştaydan çıkan sonuca ilişkin de bir taslak oluşturulduğunu ve taslağın UKOME'ye sunulduğunu dile getiren Çelik, UKOME'den de onaylanınca sonrasında ihale süreci oluştuğunu kaydetti.

Çelik, "Bu ihale süreci tabii ki kamudaki çerçeveye ilişkin oluşturulan bir süreç. Burada taksi plakasının bedeli belirlenirken bahsettiğim yollar izlendi. Dolayısıyla bugün satın alma gücünün düşmesiyle paralel bir durumu konuşuyorsak burada aslında genel ekonomik süreçlere atıfta bulunmak gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Netanyahu'nun son kuklası! Ülkenin Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliği 46 yıl sonra Kudüs'e taşındı

İsrail'in kuklası olan son ülke! Lideri bağlılığını böyle ilan etti
Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı

İstanbul'da motosikletlere trafiğe çıkış yasağı
Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamayabilir

Fenerbahçe'de Kante depremi
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler