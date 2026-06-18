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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma

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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polise, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için talimat verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
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