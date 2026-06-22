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Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2'si kadın toplam 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 2'si kadın 12 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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