İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal bulundu: 7 gözaltı
Kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
KİMLİĞİ belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruştuma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı