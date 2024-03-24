İBB Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslim Töreni Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) inşa ettiği KİPTAŞ Kırlangıç Evler 1. Etap'ın anahtar teslim töreni yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki törende, bu projenin, gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu ve anahtar teslimine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu işin hayati bir mesele olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün teslimine başlayacağımız Beylikdüzü Kırlangıç Evler dahil olmak üzere KİPTAŞ'ın 4,5 yılda teslim ettiği toplam bağımsız birim sayısı neye ulaştı biliyor musunuz? 10 bin 577 konuta ulaştı. Bu hafta ayrıca Pendik Arkatlı Evler'de etaplar halinde teslimlerimiz başlayacak. Böylece ulaşacağımız birim sayısı 18 projede 11 bin 33 olacak."

"İstanbul Yenileniyor" uygulamasıyla kentsel dönüşümde doğru modeli kurup çalıştırdıklarını anlatan İmamoğlu, "Önümüzdeki 5 yılda kentsel dönüşümde çok daha büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Bu programla, kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara, sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde 60'ını biz karşılayacağız. Yine bu yapılardaki dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

İBB olarak hem ev sahiplerine hem de kiracılara 7 bin lira kira desteği vereceklerini dile getiren İmamoğlu, dar gelirli emeklilere verecekleri kira desteğinin ise 9 bin lira olacağını kaydetti.

Kentte 17 farklı noktada 12 bin yeni sosyal konut birimi üretmek adına projeleri hazırladıklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni projelerle 20 bin sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 10 bin konutu yenileme sözü vermiştik, 12 bin konut teslim ediyoruz. Yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2 bin konut daha üstünde iş başardık. Önümüzdeki 5 yıl içinde 22 bin konutu yenileyeceğiz. Yeri, projesi, her şeyi hazır. Bakın ilk etapta bu 22 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz, İstanbul'da toplamda 50 bin konutu dönüştürerek insanlarımızı huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak olacak."

Beylikdüzü halk buluşması

İmamoğlu, törenin ardından Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ndeki halk buluşmasına katıldı.

İstanbul'a yaptığı hizmetleri anlatan İmamoğlu, ilk yaşam vadisi fikrinin Beylikdüzü'nde oluştuğunu ve şimdi kentin 21 noktasında yaşam vadilerinin yeşerdiğini söyledi.

Ceketini çıkarıp kollarını sıvayan İmamoğlu, katılımcılardan yerel seçimlerde destek istedi.

Yenikapı'da "Birlik Sofrası İftar Programı"

İmamoğlu, daha sonra Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, hemşehri dernekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle "Birlik Sofrası İftar Programı"na katıldı.