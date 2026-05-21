"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliye tutuklama talebi

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim'deki ihalelere fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın tutuklanmalarını talep ettiği şüphelilerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sırtlı, Sabri Bakır, Halil İbrahim Böyükparmaksız, Hayrettin Bakır, Kurtuluş Acar, Selim Çolak, Büşra Emen, Halil Koçan, İsmail Koçan, Sinan Bilgin, Gökhan Parlak, Yasin İpek, Sema Akça Oflaz, Zeynel Duman, Ethem Pişkin, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş, Emin Ayaz, Ömer Yazıcı, Merve Öztopaloğlu Küçükel, Sercan Öztürk, Elif Köleoğulları, Yavuz Şaştım, Oğuzhan Şaştım, Hamdi Sağlam, Mustafa Özay, Zeliha Sırtlı, Salih Kuzu, Kübra Sılık, Mansur Güneş, Mehmet Alkanalka, Bozan Aslan, Nurullah Yetiştiren."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
