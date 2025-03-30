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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

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Kent Uzlaşısı operasyonu nedeniyle tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu. Avukatı, Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

(İSTANBUL)"Kent Uzlaşısı" operasyonu nedeniyle tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat dün gece Silivri Marmara Cezaevi'nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde anjiyo oldu. Avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, hastanede ne kadar kalacağına ise doktorların karar vereceğini söyledi.

19 Mart operasyonlarıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşmış, önce cezaevi revirine sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muayenelerin ardından tekrar cezaevine götürülen Polat, dün gece yine yüksek tansiyona dayalı rahatsızlığı üzerine Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avukatı Erkam Erdem'in ANKA'ya verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde anjiyo yapılan Mahir Polat'ın sağlık durumu iyi görünüyor. Hastanede ne kadar kalacağı konusunda da doktorların karar vereceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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