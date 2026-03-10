Haberler

İbb Duruşması Görüntülerinin Sosyal Medyada Paylaşılmasına Soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’nde görülen İBB davasının duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 286’ncı maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi'nde, İBB davasının görüldüğü duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği, duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasıyla ilgili inceleme yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA


