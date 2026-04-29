İbb Davasına Yönelik Paylaşımları Nedeniyle "Kediotti" Kullanıcı İsimli Meltem G. Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle Meltem G. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. "kediotti" kullanıcı isimli Meltem G., "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Silivri'de gözaltına alındığını 'yandaş' basından öğrendiğini belirten Meltem G, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "İyiyim, dün bahsetmiş olduğum tüm beyanlar gerçektir ve konuyla ilgili şahitlerim de vardır. Vicdanen rahatım, gerisinin önemi yok" dedi. Gözaltı işlemine Silivri'de duruşmaları yakından takip eden CHP'li avukat İsmail Emre Telci tepki gösterdi. Telci "Açık bir şey söylemek gerekiyor: Herkesin ortasında söylenmiş olan sözler var, o şahitleri gösteren kameralar var" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.

Meltem G, dün yaptığı bir paylaşımda, İBB Davası'nın dünkü oturumunda dinlenen Adem Soytekin'in babasının duruşma çıkışında "Düşme oğlum dedim, düşme düşme bunlara bu savcılara düşme dedim. İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı olacak" dediğini yazmıştı. Eleştiriler üzerine bugün de "Oğlunun yarın tahliye edileceği umuduyla konuşan bir babaya yönelik herhangi bir eleştiri yöneltmem söz konusu olamaz. Bana yakışmaz. Ancak günlerdir İBB davasına ilişkin tek bir adım atmayan, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmeyen; buna karşın yalnızca EP Adem'in babasından röportaj alabilmek için çaba sarf edenlerin, kendisini gazeteci olarak tanımlasa da bu sıfatın gerekliliklerini yerine getirmeyenlerin söz konusu yaklaşımı kabul edilemez niteliktedir" paylaşımını yaptı.

"Bahsetmiş olduğum tüm beyanlar gerçektir ve konuyla ilgili şahitlerim de vardır"

Telci'den tepki: Herkesin ortasında söylenmiş olan sözler var, o şahitleri gösteren kameralar var

Gözaltı işlemine Silivri'de duruşmaları yakından takip eden CHP'li avukat İsmail Emre Telci tepki gösterdi. Telci "Açık bir şey söylemek gerekiyor: Herkesin ortasında söylenmiş olan sözler var, o şahitleri gösteren kameralar var ve bu olay artık 'Bu dişi deve Şamlınındır' hikayesine dönüşmüştür! TCK m. 217/A dediğimiz Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak suçlaması, halkı yanıltıcı bilgiyi yayanlar hakkında uygulanır; gerçekler için uygulanamaz! Bu nasıl iştir ki halkı neyin yanıltıp yanıltmadığına salt Savcılık karar veriyor / verecek?!? Açık bir sansür / otosansür uygulamasına dönüşmüş olan bu uygulamayı her yerde ifşa edeceğiz!" dedi.

Kaynak: ANKA