İbb Davasının Mahkemesi Değişti, Heyeti Aynı Kaldı

(İSTANBUL) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararına göre İBB Davasında yargılamayı yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti. Mahkemenin 1. ve 2. heyeti, bundan sonra İBB dosyası dahil elindeki davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bakmaya devam edecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 30 Haziran 2026 tarihli kararına göre, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen İBB Davasında yargılamayı yapan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti. Mahkemenin 1. ve 2. heyeti, bundan sonra İBB dosyası dahil elindeki davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bakmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA