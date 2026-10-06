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İBB Davası'nın 93. günü Silivri'de yeni duruşma salonunda başladı

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İBB Davası'nın 93. günü Silivri'de yeni duruşma salonunda başladı
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 93'üncü günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilen iş insanı İsmail Sarı savunma yapıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 93'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 93'üncü gün başladı.

Duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilen iş insanı İsmail Sarı savunma yapıyor.

Kaynak: ANKA
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