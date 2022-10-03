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İBB Başkanı İmamoğlu'nun zor anları! Sarıldı, öptü, yetmedi boynundan öpmek istedi

Güncel Haberler

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta etrafını saran kadın hayranlarının ilgisi karşısında ne yapacağını bilemedi.

Samsun'da Atakum Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar yüzünden İmamoğlu zaman zaman zor anlar yaşadı. Özellikle bir kadın hayranı vardı ki İmamoğlu'nu bir hayli zorladı.

Kalabalık arasında İmamoğlu'nu öpen kadın, daha sonra sarılıp boynundan öpmek istedi. Kadın hayranının ilgisi karşısında ne yapacağını bilemeyen İmamoğlu'nun şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

kuzu baba:

Kocasını böyle öpmemiştir abla :)

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Halil Kurdal:

Sen Behlül gibi herkesin elini öpersen böyle boynunu kaptırırsın

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Cuma Güzel:

Abla kocasını böyle opmemistir...

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