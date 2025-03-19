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İmamoğlu'nun gözaltı gerekçesinde dikkat çeken Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Cemil Bayık ve Mustafa Karasu" detayı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

"KENT UZLAŞISI TEMELİNDE HDK İLE İTTİFAK MEDYA ARACILIĞIYLA DUYURULDU"

İstanbul yerel seçimleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı, soruşturmaların da halen devam ettiği kaydedildi.

CHP KONTENJANINDAN SEÇİLEN İSİMLER TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLTİSAKLI

Açıklamada, belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği anlaşılmaktadır."

İMAMOĞLU VE DİĞER İSİMLER KENT UZLAŞISI FAALİYETİNDE YER ALDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B, A.B'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı ve 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "kent uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi.

Yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

İmamoğlu'nun gözaltı gerekçesinde dikkat çeken Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı
Kaynak: AA / Güncel
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

SIZE BU SAATTEN SONRA KIMSE INANMAZ..MEDYA ELINDE YARGI ELINDE OH NE GUZEL DUNYA.. HERKEZ TERORIST SIZ SUTTEN CIKMIS AK KAŞIK.

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Haber YorumlarıBurhan Ulutaş:

hoşuna gitmeyen ne var burda herkes hak ettiğini girecek

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Haber Yorumlarıali tartan:

İnanma lazım değil işiniz gücünüz dalavere

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Haber Yorumlarıosman kara:

Bebek katiliyle pazarlık yapanlara, Apoya sayın diyenlere laf yok!!!

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Yorum Beğenme42
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Haber Yorumlarıali tartan:

Şu an onların sayesinde imamınız gözaltında farkındamısın gani seçimden önce kaçak çayı çok içip demlenmiştiniz ya siz o çaydan sarhoş olmuşsunuz hatırlamazsınız tabi

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Yani artık kabak tadı verdiniz hoşunuza kim gitmiyorsa çamur attın izi kalsın.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Komik gülünç farkketmez şu akıp yolunu bulacaktır ok ya6dan cikti

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

ben asla inanmıyorum resmen darbe

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

dün bir iftar yemeğinde şehit yakınları apoya sayın öcalan dediği için bir milletvekiline çok acayip fırça atmıştı şehit yakınlarının fırça attıkları milletvekili hangi partiden bilmiyorum ama chp li değilmiş

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