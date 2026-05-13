İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı 'Casusluk' davasında 3'üncü duruşma - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu dört sanığın 'Siyasal casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması gerçekleştirilecek.

TUTUKLANAN ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davada 3'üncü duruşma İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Haber YorumlarıAslı Çolak:

açıkçası bu kadar uzun süren duruşmalara bakınca insan yoruluyor. neyse ki artık üçüncü aşamaya gelmiş durumda, umarım adalet yerini bulur ve insanlar gerçeği öğrenir çünkü hak etmiş herkes

Haber YorumlarıErol Aksoy:

Nedir bu dava? Kim kimi suçluyor? Biri bize gerçeği söylesin.

Haber YorumlarıCahit Göksoy:

Vallahi bu ülke ne hale geldi ya ?? Böyle şeyler eskiden olmazdı, insanlar kendi işine bakardı ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

