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İBB Başkan vekili Aslan, Maltepe'de 3 katı çöken binada ilave katlar olduğunu söyledi

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İBB Başkan vekili Aslan, Maltepe'de 3 katı çöken binada ilave katlar olduğunu söyledi
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Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı sabah 05.40 sıralarında çöktü. İBB Başkan vekili Nuri Aslan, binada hafif kayma olduğunu, 1987'de yapılan binaya sonradan ilave katlar çıkıldığını ve enkaz altında 3 yurttaş bulunduğunu söyledi.

MALTEPE'de 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan açıklama yaptı. Aslan, "Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış "dedi.

İBB Başkan vekili Nuri Aslan "Çok üzgünüz. Bugün sabah 05.40 sıralarında bir binamızda çökme meydan geldi Cevizli'de. Saat 06.00 itibariyle bütün arama kurtarma ekiplerimiz İstanbul İtfaiyesi AFAD ve diğer tüm kurtarma ekiplerimiz Maltepe Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri hep beraber olaya müdahale ediyor. Enkaz altında 3 yurttaşımız var. Arkadaşlarımız şu an dinleme faaliyetlerini yapıyorlar. Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımızı hastaneye kaldırıldı. Tedavileri iyi geçecek ve hayata tutunacaklar." dedi.

'BİNADA KAYMA VAR'

Aslan 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili ise, "Binamızda hafif bir kayma var. 3 yurttaşımızı da binadan aldıktan sonra çevrede gerekli olan güvenlik tedbirlerini aldık. Gerekli binaların boşaltılmasını Vali Bey de yerinde inceledi. Gördüğünüz gibi İstanbul bir deprem bölgesi ve çok eski binalar var. Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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