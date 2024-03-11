İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan MESAM'ı ziyaret etti

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) ziyarette bulundu.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül'le görüşen Özkan'a, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Yadigar Özen ile Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Murat Katlanç eşlik etti.

Özkan, ziyarette partisinin kültür dünyasına ilişkin projeleri aktardı, Ergül'ün taleplerini dinledi.

Ergül'ün "sanatın asıl ögesinin duygudan geçtiğini, yapay zekayla üretilen şeylerin hukuki sorunlar çıkarma ihtimalinin sanatçıları da tedirgin eden bir durum olduğunu" aktarması üzerine Özkan, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değindi.

Özkan, "Belediye başkan adaylığı seçimlerinde de bazı partiler, adaylarını belirlerken yapay zekadan yararlandıklarını söylediler. Öyle bir kullanmışlar ki genel başkanları bile kim belediye başkan adayı, onu tam anlamıyla kestiremiyor, yanlış kişinin elini kaldırmaya çalışıyor." dedi.

İstanbul'un hiçbir sorununun kalabalık nüfus var olduğu sürece çözülemeyeceğini dile getiren Özkan, "Tek bir çözümü var, İstanbul'a yığılmış sanayi nüfusunu, kademeli olarak Anadolu'ya yapacağımız yatırımlarla Anadolu'nun kıraç arazilerine taşıyalım. Deprem için de kendimizi rahatlatalım." diye konuştu.