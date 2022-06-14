İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısında bekleyişi sürüyor DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor. DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor. Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi. Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi. AA / Berk Özkan - Güncel Güncel Haberler

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