İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, buradaki konuşmasında Türkiye'nin sıradan bir ülke değil, düşman işgaline direnmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Kendilerinin de "Ya istiklal ya ölüm" diyenlerin torunları olduklarını, Dumlupınar'da 103 yıl önce, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir destan yazıldığını kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Çok cephede çarpıştık. Yokluk, açlık ve türlü belalar içinde azimle direndik, öyle var olduk. Vatan sevdamız, bağımsızlık aşkımız ve özgürlük tutkumuzla kazandık. 30 Ağustos zaferimiz, sadece askeri bir başarı değil. Aynı zamanda Cumhuriyet devriminin de ilk adımıdır. Kayıtsız şartsız millet egemenliğinin ilk adımıdır. İşte bu nedenle 30 Ağustos Zaferi eşsizdir. Bu nedenle 30 Ağustos Zaferi Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur."

Aslan, işgal ayıbını İstanbul'dan söküp atan Atatürk'ün izinde, şehre sahip çıkacaklarını söyleyerek, "İstanbul'a hep birlikte sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız. Çünkü biz, İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bu kadim şehir, gençlerimize devredeceğimiz mirasımızdır. Sizler, İstanbul'un muhafızısınız. İstanbul sadece bana emanet değil, hepimize emanettir." diye konuştu.

İBB Bandosu'nun gösterisiyle başlayan program, konserlerle devam etti.