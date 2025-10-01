Haberler

Huzurevinde Mini Konserler Düzenleyen Cemal Şener'in Sanat Yolculuğu

Huzurevinde Mini Konserler Düzenleyen Cemal Şener'in Sanat Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 yaşındaki Cemal Şener, Kırklareli'ndeki huzurevinde mini konserler düzenleyerek arkadaşlarının sosyalleşmesine katkıda bulunuyor. Müzik tutkusu ve geçmişi ile huzurevi sakinlerine neşeli anlar yaşatıyor.

Kırklareli'nde huzurevinde kalan 74 yaşındaki Cemal Şener, düzenlediği mini konserlerle arkadaşlarının sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelen Şener, 1958'de ailesiyle İstanbul'a göç etti. Gençlik yıllarında çalıştığı restoranlarda sahne alan Zeki Müren, Adnan Şenses ve Arif Şentürk gibi sanatçılardan etkilenen Şener, müziğe olan ilgisini artırdı.

Sanatçıların repertuvarını ezberleyen Şener, 7 yıldır kaldığı huzurevinde mini konserler düzenliyor. Huzurevi sakinlerinin "Assolist Cemal" diye hitap ettiği Şener, kimi zaman arkadaşlarını duygulandırıyor kimi zaman ise neşelendiriyor.

Şarkı söylerken yaptığı mimik ve hareketlerle de ilgi gören Şener, huzurevinde farklı bir atmosfer oluşturuyor.

"Şarkılar bana zevk veriyor, hüzünlerimi bertaraf ediyor"

Şener, AA muhabirine, şarkıları seslendirirken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Bir çocuk ile dört torun sahibi olduğunu aktaran Şener, gençlik yıllarında çok güzel bir hayatının olduğunu anlattı.

Genç yaşta İstanbul'da restoranlarda garson olarak çalışmaya başladığını ifade eden Şener, "Şarkıları da orada öğrendim. Assolistler, şarkıcılar, sanatçıların hepsiyle çalıştım. Hepsinin tavırlarını, sahneye çıkışlarını, el ve hareketlerini orada öğrendim. Şimdi şarkılarımı okurken onlardan ilham alıyorum." diye konuştu.

Zeki Müren'in birçok şarkısını bildiğini dile getiren Şener, mikrofonu eline aldığında mutluluktan adeta havaya uçtuğunu belirtti.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade eden Şener, "Güzel bir şey yapıyorum. Sesimi beğenenler de oluyor, beğenmeyenler de tabi oluyordur. Daha çok Zeki Müren'in şarkılarını seslendiriyorum. Onunla çok uzun yıllar çalıştık çünkü. Şarkılar bana zevk veriyor, hüzünlerimi bertaraf ediyor." dedi.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Taşçı ise mini konserlerle keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Şener'in sesini beğendiğini söyleyen Taşçı, şarkıları dinlerken gençlik yıllarının aklına geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor

Parti genel başkanları ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

Boğazın en pahalısı satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.