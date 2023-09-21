Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi (2)
SAYI 33'E YÜKSELDİBolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen kişi sayısı 33'e yükseldi.
SAYI 33'E YÜKSELDİ
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen kişi sayısı 33'e yükseldi. 54 yaşlının kaldığı huzurevinde hastanelere kaldırılan 33 kişinin tedavisi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel