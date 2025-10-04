Haberler

Huzurevi Sakinleri TCSG-93 Botunu Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri, Demirköy İlçesindeki İğneada beldesinde TCSG-93 botunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, gezi sırasında yaşlıların mavi vatanın kahramanlarını ve modern teknolojileri görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde TCSG-93 botunu ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri TCSG-93 botunu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlılar ile birlikte mavi vatanın kahramanlarını ve modern teknolojileri yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

Çok verimli bir gezi olduğunu ifade eden Özbaş, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolandırıcıların son oyunu! Hükümetin yeni duyurduğu proje üzerinden vurgun yapıyorlar

Hükümetin yeni projesi, dolandırıcıların iştahını kabarttı
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.