Huzurevi Sakinleri TCSG-93 Botunu Ziyaret Etti
Kırklareli'nde huzurevi sakinleri, Demirköy İlçesindeki İğneada beldesinde TCSG-93 botunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, gezi sırasında yaşlıların mavi vatanın kahramanlarını ve modern teknolojileri görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlılar ile birlikte mavi vatanın kahramanlarını ve modern teknolojileri yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.
Çok verimli bir gezi olduğunu ifade eden Özbaş, yaşlılara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel