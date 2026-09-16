Huzurevi sakinleri Hikmet Barutçugil'in atölyesinde ebru çalışması yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bahçelievler Huzurevi sakinleri, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in atölyesinde düzenlenen ebru etkinliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12 Eylül'de tanıtımı yapılan "İyilik Var" adlı gönüllülük platformunun çalışmaları kapsamında özel etkinlik düzenlendi.

Salacak'taki Ebristan'da gerçekleşen programda, huzurevi sakinleri ebru sanatçısı Barutçugil'den ebru sanatının tarihi ve yapılış sürecine ilişkin bilgi aldı.

Etkinlikte, ebruda kullanılan malzemeleri ve uygulama aşamalarını anlatan Barutçugil, daha sonra huzurevi sakinleriyle ebru çalışması gerçekleştirdi.

Barutçugil, AA muhabirine, huzurevi sakinleriyle güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanatla uğraşmanın insan üzerindeki etkisine dikkati çeken Barutçugil, "Sanatla uğraşmak insanın huylarında bir yumuşaklık meydana getiriyor, insanların yüzünde bir tebessüm, bir huzur ve gülümseme görüyoruz." dedi.

Barutçugil, ebrunun hızlı gelişen bir sanat olduğunu, kavanozdaki boyaların birkaç dakika içerisinde bitmiş bir esere dönüştüğünü kaydederek, "Bu hız ve çıkan sonuçtaki sürpriz, insanları o an için kendi iç ve dış dünyasıyla ilgili her şeyden arındırıyor. Bu da işte dimağda bir katarsis, bir arınma, yani bilgisayara bir reset atmak gibi oluyor. Dolayısıyla böyle bir tecrübeyi, huzurevi sakinleriyle huzur bulmanın tecrübesini yaşamaktan büyük bir mutlu duyuyorum. İyilik varsa ben de varım." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakini Mebrure Coşkunsu, daha önce resimle ilgilendiğini ve ebru sanatını bildiğini belirterek, etkinliği izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ebrunun diğer sanat dallarından farklı bir yönü bulunduğunu ifade eden Coşkunsu, "Ebru gerçekten çok ayrı bir sanat. Akıcılığıyla, denizlerin dalgası, bulutlar hepsi var içinde. Hikmet hocanın da dediği gibi insanı formatlayan, beynini boşaltan, aynı zamanda üreten, yaptıkça gelişen bir sanat." diye konuştu.

Kaynak: AA