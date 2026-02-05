Haberler

Konya'da huzurevi sakinlerinin el emekleri sergiye dönüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünler sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, sanatın ve el emeğinin önemi üzerine konuştu. Sergi, 7 Şubat'a kadar açık kalacak.

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünler sergisinin açılışı yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, sanatın gönüller arasında köprü kurduğunu söyledi.

Sergideki her bir fırça darbesinin ve her bir ilmeğin birer hatıra olduğunu dile getiren Topal, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece bir sergi açılışı için değil, sabrın, emeğin ve yılların birikiminin sanatla buluşmasına şahitlik etmek için bir aradayız. Huzurevlerimizde misafir ettiğimiz büyüklerimizin, o hünerli elleriyle hayata geçirdikleri bu eserler, bizlere yaş almanın sadece bir takvim meselesi olmadığını, ruhun her daim genç ve üretken kalabileceğini bir kez daha kanıtlıyor."

7 Şubat'a kadar devam edecek sergide huzurevi sakinleri tarafından yapılan bez bebekler, çantalar, kapı süsleri, takılar, mumlar ve dekorasyon ürünleri görülebilecek.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı