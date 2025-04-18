Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Hüyük'te Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Hüyük çileği ve bölgenin tarihi üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Panel açılışı sanatçı Ali Osman Erbaşı'nın konseriyle yapıldı.

Hüyük'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hüyük Tarihi ve Hüyük Çileği Paneli düzenlendi.

Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda düzenlenen panel sanatçı Ali Osman Erbaşı'nın konseriyle başladı.

Hüyük Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bilgi, coğrafi işaretli ve Avrupa tescil belgeli Hüyük çileği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru, katılımcılara Hüyük tarihi konusunda bilgiler aktardı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.