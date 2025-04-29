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Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı'nda Gençlerle Buluşma

Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı'nda Gençlerle Buluşma
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Konya'nın Hüyük ilçesinde devam eden Tarım ve Gençlik Kampında Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, gençlerle bir araya gelerek sohbet ettiler ve kamp etkinliklerine katıldılar.

Konya'nın Hüyük ilçesinde devam eden Tarım ve Gençlik Kampında Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer gençlerle bir araya geldi.

Evsen ve Sefer gençleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti, kampta Hüyük Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Orhan Yiğit'in seslendirdiği türküleri dinledi.

Kamp Müdürü Yusuf Taş, gazetecilere, Evsen ve Sefer'e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, gençlerin tecrübe paylaşımından yararlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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