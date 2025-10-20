Hüyük'te Öğrenci Servis Şoförlerine Eğitim ve Haşhaş Üretimi Toplantısı

Hüyük ilçesinde öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

İlçede ayrıca taşımalı eğitim yapan araçlar denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Yunus Emre Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Ali Nevzat Tetik iş birliğiyle, Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda taşımalı eğitim servis şoförleri ve rehber personeline yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Denetim Komisyonu tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okullarda görev yapan taşımalı eğitim servis araçlarının denetimleri gerçekleştirildi.

Hüyük Ziraat Odası Haşhaş Üreticileri Toplantısı

Hüyük ilçesinde haşhaş üretiminde yaşanan sorunlar ve alım sürecindeki sıkıntılar hakkında toplantı yapıldı.

Hüyük Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Zedef, İlçe Ziraat Odasındaki toplantıda, üreticinin emeğini korumak ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak için çiftçi taleplerinin Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerine sunulduğunu kaydetti.

Haşhaş ekimi için başvuracak üreticilerin ekim ayının 30'una kadar başvurularını tamamlaması istendi.