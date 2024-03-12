Hüyük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
Hüyük Belediyesi tarafından düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anısının yaşatıldığı etkinlikler gerçekleştirildi. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve marşlar okundu ve İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Hüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Belediyenin Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve marşlar okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol tarafından verilmesiyle program sona erdi.
Programa, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.