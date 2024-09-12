Hüyük'te İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

Hüyük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mevlana İlkokulunda düzenlenen törende ilkokul 4. sınıf öğrencileri 1. sınıfa yeni başlayan öğrencileri müzik eşliğinde hediyelerle karşıladı.

Sınıf öğretmeni Talat Peker saz çaldı ve müzik öğretmeni kızı Ceyda Peker de giterı ve şarkılarıyla eşlik etti.

Programda baba kız söyledikleri şarkılarla katılanları coşturdu.

Törene Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Sadık Sefer ve ilçe protokolü katıldı.