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Hüyük'te İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

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Hüyük'te Mevlana İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler, yeni başlayan öğrencileri müzik eşliğinde karşıladı. Sınıf öğretmeni ve müzik öğretmeni tarafından yapılan müzik performanslarıyla katılımcılar coştu. Törene Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

Hüyük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Mevlana İlkokulunda düzenlenen törende ilkokul 4. sınıf öğrencileri 1. sınıfa yeni başlayan öğrencileri müzik eşliğinde hediyelerle karşıladı.

Sınıf öğretmeni Talat Peker saz çaldı ve müzik öğretmeni kızı Ceyda Peker de giterı ve şarkılarıyla eşlik etti.

Programda baba kız söyledikleri şarkılarla katılanları coşturdu.

Törene Kaymakam Ahmet Turan Gel ve Belediye Başkanı Sadık Sefer ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

Sadık Sefer Mevlana Eğitim Güncel Müzik Hüyük

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