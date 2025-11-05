Hüyük'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Konya'nın Hüyük ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek. Etkinlikte çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.
Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel