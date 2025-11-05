Hüyük'te Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.

Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.