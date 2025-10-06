Haberler

Hüyük'te Domuz Sürek Avı Düzenlendi

Hüyük ilçesinde artan domuz popülasyonu ve tarım arazilerine verilen zarar nedeniyle sürek avı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda, jandarma ve ambulans eşliğinde yapılan avda 40'a yakın domuz avlandı.

Kaymakamlığın talimatı üzerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, ilçeye bağlı av sahasında Milli Parklar Müdürlüğü izniyle, jandarma ve ambulans eşliğinde sürek avı yapıldı.

İlmen ve Başlamış mahalleleri kırsalında yapılan sürek avında 40'a yakın domuz avlandı.

İki gün süren av organizasyonunda, Burunsuz Mahalle muhtarlığı avcılara yemek ikramında bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, "Ev sahipliği için İlmen ve Burunsuz Mahalle muhtarına, katılım sağlayan tüm dernek üyelerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
