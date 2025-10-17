Haberler

Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar, devletin en ücra köşelerinde vatandaşlarla buluşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşma görevlerini vurguladılar. Kaymakam Evsen ve Belediye Başkanı Sefer, muhtarların kalkınmadaki önemini belirtti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tolca Mahallesinde düzenlenen programa, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan ve mahalle muhtarları katıldı.

Evsen, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin en ücra köşelerinde yapıkları görevle, hasta, mağduriyet yaşayan ve ihtiyaç sahipleri vatandaşların kendilerine ulaşmasını sağladığını söyledi.

Belediye Başkanı Sadık Sefer ise muhtarlarla ekip çalışması içinde görevlerini sürdürdüklerini, ilçenin kalkınması için hep beraber ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Programda, yemek ikramında bulunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
